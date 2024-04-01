Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda konuştu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Giriş: 01.04.2024 - 16:57 Güncelleme: 01.04.2024 - 16:57
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bölgesel meselelere ilişkin telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda konuştu.
Görüşmede, bölgesel meseleler ve Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği ele alındı.
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