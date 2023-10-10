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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Jilani ile görüştü - Dünya haberleri

        Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Jilani ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ile bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 23:27 Güncelleme: 10.10.2023 - 23:27
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        Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü
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        Bakanlık, X sosyal medya hesabından Fidan ile Jilani görüşmesine ilişkin bir paylaşım yaptı.

        Paylaşımda Fidan'ın, Pakistanlı mevkidaşı Jilani ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları 27. Toplantısı kapsamında Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde görüştüğü belirtildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #hakan fidan
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