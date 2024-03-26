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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail, zalimliğiyle bir başına kaldı

        Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail, zalimliğiyle bir başına kaldı

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze Şeridi'nde acilen ateşkes sağlanması konusunda kabul ettiği karar tasarısı konusunda, "İsrail, zalimliğiyle bir başına kaldı" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 23:45 Güncelleme: 26.03.2024 - 23:45
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        Bakan Fidan: İsrail, zalimliğiyle bir başına kaldı
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde gerçekleştirilen iftar programına katıldı.

        Türkiye'nin, stratejik bir öngörüyle ilk nükleer enerji santralinin temelini Akkuyu'da attığını anlatan Fidan, şöyle konuştu:

        "Bu hamleyle zor bir coğrafyada, zor bir denklemde enerji güvenliğimizi sağlamayı hedefliyoruz. Temiz enerjiye kavuşmayı amaçlıyoruz. Adana'yı çok etkileyen küresel ısınmayla mücadele etmeye çalışıyoruz. Ne var ki muhalefet, bu büyük hamleyi, güzel hizmeti de eleştirmekten geri durmadı ama ne derse desinler biz doğru olanı yapmaya devam edeceğiz."

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        "TÜRKİYE OLARAK HER SAHADA VARIZ"

        Belçika'da düzenlenen Birinci Nükleer Enerji Zirvesi'ne değinin Fidan, "35 kadar ülke bir nevi 'nükleer enerji ligi'nde bir araya geldi. Türkiye de 10 yıl önce attığı öngörülü adımlar sayesinde nükleer masada yerini alan ülkeler arasındaydı. Nükleer enerji hamlesi, ülkemizde 21 yıldır verilen mücadelenin bir somut tezahürüdür. Sadece çok önemli bir konuda örnek verdim. Bu ne demek? Artık Türkiye olarak her sahada, masada varız" dedi.

        Savunma sanayisinde yerlilik ve millilik oranının yüzde 80'lere yükseldiğini söyleyen Fidan, "Güçlü bir siyasi irade, artan milli imkan ve kabiliyetlerle birleşince yurt içinde başta PKK ve FETÖ olmak üzere bütün terör örgütlerinin belini kırdık. Terör örgütleri, Türkiye'de bulamadıkları alanı artık başka ülkelerde arıyorlar ama biz dostlarımız ve komşularımızla işbirliği içinde oralarda da onlara dünyayı dar etmeye devam edeceğiz. Suriye ve Irak'ta arkasında her kim olursa olsun bir terör koridoruna izin vermedik, izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

        "KENDİ KADERİMİZE KENDİMİZ SAHİP ÇIKIYORUZ"

        Dünyanın karmaşık ve zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan Fidan, şunları söyledi:

        "Bugün her türlü zorlu koşula rağmen Ukrayna, Gazze, Güney Kafkasya, Irak, Libya ve Balkanlar'da bir yandan barış için çabalıyoruz, diğer yandan bekamızı, soydaşlarımızı ve din kardeşlerimizi korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Diplomasinin bütün imkanlarını, yeni ve denenmemiş yöntemlerle seferber ediyoruz. Bunu yaparken bölgesel sahiplenme meselemize sahip çıkma anlayışını ön plana çıkartıyoruz. Yeni, denenmemiş bütün yöntemlerle kendi kaderimize kendimiz sahip çıkıyor, kendi sorunlarımıza kendimiz çözümler üretiyoruz. Biz büyük Türk dünyasını, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında işte böyle birleştirdik."

        "AMERİKA BİLE ENGELLEYEMEDİ"

        Filistin davasına sahip çıktıklarını söyleyen Fidan, "Bütün İslam alemi adına hareket eden bir temas grubu kurduk. Türkiye olarak biz de elbette grupta yerimizi aldık. Kurduğumuz uluslararası baskı sonuç veriyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden nihayet ateşkes ve acil insani yardım çağrısı yapan bir karar çıkması da bunun bir tezahürü oldu. Kararın çıkmasını bu kez Amerika bile engelleyemedi. İsrail, zalimliğiyle bir başına kaldı. Bizler, Gazze'deki mezalimin sona ermesi ve Filistin devletinin ayakları üstüne kalkacağı adil bir barışın tesis edilmesi için her platformda Filistinlilerin sesi, nefesi olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin farkı tam da buradadır. Konu veya mekan fark etmez, biz söylem ve eylemlerimizde hegemon güçlere hoş gözükme derdinde değiliz. Doğru ve adil olan neyse onu dile getiriyoruz, öyle davranıyoruz" diye konuştu.

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