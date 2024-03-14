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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ile bir araya geldi

        Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ile bir araya geldi

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 21:07 Güncelleme: 14.03.2024 - 21:07
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        Bakan Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ile görüştü
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        Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan ve Kerkük Milletvekili Salihi ile görüştüğü belirtildi.

        Başka bir paylaşımda da Fidan'ın, Bağdat ziyareti kapsamında, Takaddum Partisi Başkanı Muhammed Halbusi ile de bir araya geldiği aktarıldı.

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