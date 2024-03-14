Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ile bir araya geldi

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Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan ve Kerkük Milletvekili Salihi ile görüştüğü belirtildi.

Bakanımız @HakanFidan, Bağdat Büyükelçiliğimizde Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi ile bir araya geldi. pic.twitter.com/L0UzwNQ6lk — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) March 14, 2024

Başka bir paylaşımda da Fidan'ın, Bağdat ziyareti kapsamında, Takaddum Partisi Başkanı Muhammed Halbusi ile de bir araya geldiği aktarıldı.