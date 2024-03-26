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        Haberler Gündem Politika Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgar mevkidaşı Gabriel ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgar mevkidaşı Gabriel ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 02:02 Güncelleme: 26.03.2024 - 02:03
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        Bakan Fidan, Bulgar mevkidaşı Gabriel ile görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile bölgesel konular üzerine telefonda görüştü.

        Diplomatik kaynaklardan elde edinilen bilgiye göre Fidan, Bulgar mevkidaşıyla telefonda görüştü. AA'nın haberine göre; görüşmede, ikili ve bölgesel konular ele alındı.

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