Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ve Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Bartolo ve Hollandalı mevkidaşı Blok ile telefon görüşmeleri yaptı.

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