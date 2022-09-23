Mevlüt Çavuşoğlu gerçekleştirdiği toplantıda, New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 ikili görüşme yaptığını, bunların 16'sına kendinin de katıldığını belirtti.

"Ukrayna savaşı bitmesi için adil/barışcıl çözüm için elimizden geleni yapıyoruz" diyen Çavuşoğlu "Türkiye'nin barış için umut olduğunu ifade etti.

F-16 konusuna da değinen Çavuşoğlu "Teknik düzeyde süreç normal işliyor. Biden yönetimi destekliyor. Kongreden bazı çatlak sesler çıkti. Alt kanattan olumsuz karar vardı ama bağlayıcı değil" dedi.

Çavuşoğlu ayrıca şartlı F-16 antlaşması olursa kabul etmeyeceklerini de ifade etti. Çavuşoğlu "ABD’den şartlı bir F-16 satışı dayatıldığı takdirde satın almaktan vazgeçeriz, kullanamayacağımız silahı neden alalım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti hakkında ise Çavuşoğlu "Ana muhalefet liderinin yurt dışı ziyaretleri normaldir. Bizden talepleri olursa biz de yardım ederiz" diye konuştu.

Rusya Ukrayna savaşına ilişkin Çavuşoğlu "Rusya seferberlik ilanı savaşı uzatır. Adil barışın kaybedeni olmaz" ifadelerini kullandı.