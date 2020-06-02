Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Bartolo ile telefonla görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin detay paylaşılmadı.