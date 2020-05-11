İHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Haiti ve Dominik Dışişleri Bakanları ile oradaki vatandaşların Türkiye'ye getirilmesi ve bu ülkelerin tıbbi malzeme talepleri ile ilgili görüşüldüğü belirtildi.