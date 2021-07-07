Bakan Çavuşoğlu, Dördüncü Ukrayna Reform Konferansı'nda konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen Dördüncü Ukrayna Reform Konferansı'nda katılımcılara hitap etti.
Litvanya'ya ev sahipliği için teşekkür eden Çavuşoğlu, reform yolunda Ukrayna ile dayanışma sergilemek için 4'üncü kez forum kapsamında bir araya gelindiğini hatırlattı.
Çavuşoğlu, "Bu reformlarla daha güçlü ve müreffeh bir Ukrayna görmek istiyoruz. İyi bir reform sürecinden geçmiş bir Ukrayna ile Donbas ve Kırım krizlerinin sonuçlarının üstesinden gelmek çok daha kolay olacaktır." ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 2014'te çıkan Maidan olaylarından bu yana; ülkenin siyasi, güvenlik ve ekonomik zorluklar yaşadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu zorluklara rağmen Ukrayna hükümeti, iddialı bir reform gündemi başlattı. Bu reformları sürdürmek için iki temel unsur vardır; sadelik ve etkili uygulama." diye konuştu.
Çavuşoğlu, reformların Ukrayna halkı için ortaya koyduğu somut sonuçlardan duyulan memnuniyeti dile getirdi.
Reformun, bürokrasinin her düzeyinde görülmesinin ve yönetimin de bu sürece örnek olmasının önemine işaret eden Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ve Ukrayna hükümetine, başlattıkları reformdan dolayı tebrik ve takdirlerini sundu.
"EGEMENLİĞİNİ VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUYABİLEN BİR UKRAYNA İSTİYORUZ"
Çavuşoğlu, Kırım Tatarlarını "yerli halk" statüsünde tanıdıkları için de Ukrayna Parlamentosunu ve yönetimini tebrik ederek şöyle devam etti:
"Bu adımlar, Ukrayna'nın Avrupa-Atlantik ailesiyle birleşme çabalarını güçlendiriyor. Ancak Ukraynalı dostlarımızın da kabul ettiği gibi birçok alanda hala gelişmeye yer var. Reform, sürekli bir çabadır çünkü değişim süreklidir. Bu nedenle süreklilik, başarılı bir reform gündeminin önemli bir unsurudur."
Reformlardan önce her zaman iç ve dış zorluklarla karşılaşıldığını belirten Mevlüt Çavuşoğlu, "Güçlü bir yargı ile yatırımcıların haklarının korunması, sürekli doğrudan yabancı sermaye akışı için önemlidir." değerlendirmesini yaptı.
Çavuşoğlu, yolsuzlukla mücadele ve oligarşileşmenin, reform süreçlerinde karşılaşılan ciddi zorluklar olduğuna dikkati çekti.
Daha güçlü ve bağımsız bir Ukrayna inşa etmek için NATO-Ukrayna iş birliğinin gelişmesinin önemine işaret eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kendi halkına kuvvetle güvenen, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyabilen bir Ukrayna istiyoruz. Bu yüzden Ukrayna'yı ve reform çabalarını desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, Türkiye'nin de gelecekteki Ukrayna Reform Konferanslarından birine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.
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