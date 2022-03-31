Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan kritik açıklama

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Liderlerin de ondan öncesinde Dışişleri Bakanlarının bir araya gelmesi gündemde. Belki de aynı anda gündeme gelecekler. Dışişleri Bakanlarının olası anlaşmayı paraflaması, daha sonra liderlerin tam imzayı atmak için biraraya gelmesi. Bahsettiğiniz konularda anlaşma olursa liderler bir araya gelir."

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