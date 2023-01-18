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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşmek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'ye geldi.

Giriş: 18.01.2023 - 09:47 | Güncelleme: ABONE OL
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'de
Bakan Çavuşoğlu ABD'de
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İHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında ABD'ye geldi. Bakan Çavuşoğlu, ziyareti çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında Washington'da ikili görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Ayrıca Türkiye'nin ABD'den F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti talebi ile Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirmesi beklenen operasyonun da görüşmede gündeme gelmesi öngörülüyor.

HOUSTON VE NEW YORK'TA DA TEMASLARDA BULUNACAK

Çavuşoğlu'nun ayrıca Washington ve Houston’da düşünce kuruluşları temsilcileriyle ve Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmesi, Türkiye'nin Houston Başkonsolosluğunun yeni kançılarya ofisinin açılışını gerçekleştirmesi planlanıyor.

Çavuşoğlu ziyaretinin son gününde ise New York’ta çeşitli temaslarda bulunacak, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi ile görüşme gerçekleştirecek.

* Haberin görseli İHA'dan servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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