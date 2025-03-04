Discord açılacak mı, ne zaman açılacak, erişim engeli kalktı mı?
Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulunan iletişim platformu Discord, erişim engeliyle gündemde kalmaya devam ediyor. 9 Ekim'den bu yana kapalı olan platformun ne zaman açılacağı merakla beklenirken, son günlerde Discord'un yeniden erişime açıldığına dair bazı iddialar ortaya atıldı. Resmi makamlardan konuya dair net bir açıklama yapılmazken, platformun geleceğine dair belirsizlik sürüyor. Kullanıcılar, "Discord ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte detaylar...
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Discord’a uygulanan erişim engeli, Türkiye’de geniş yankı uyandırırken, platformun açılacağına dair söylentiler gündemi hareketlendirdi. 9 Ekim’den bu yana erişime kapalı olan platform hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yaptığı açıklamalar dikkat çekerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan gelen son değerlendirmeler, Discord’un geleceğine dair ipuçları barındırıyor. Kullanıcılar, gelişmeleri yakından takip ederken, platformun akıbetine dair sorular gündemde kalmaya devam ediyor. İşte merak edilenler..
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DİSCORD ERİŞİM ENGELİ KALKTI MI, AÇILDI MI?
Geçtiğimiz günlerde Discord’un Türkiye’deki erişim engelinin kalktığı yönünde haberler çıkmıştı. Siteye ve uygulamaya getirilen erişim engeli kalkmadı. BTK’nın sitesinden yapılan sorgulamada engelin devam ettiği anlaşılıyor. Ayrıca, Play Store ve App Store gibi mağazalardaki engellemelerin de kaldırılmadığı fark ediliyor.
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DİSCORD AÇILACAK MI?
Bakan Uraloğlu'nun Discord ile ilgili açıklamalarından satır başlıkları şöyle:
"Bizim kültürümüze, inancımıza uygun portalları destekleme konusunda gayretimiz var. Roblox'la ilgili şunu söyleyeyim. 8 tane sosyal medya platformunun Türkiye'de temsilcisi var. Roblox ve Discord'un yok. Roblox'un 15 milyon abonesi var. Bizim istediğimiz içerikleri düzenlediği halde elbette tekrar açılması mümkün. Roblox'un kapatılma sürecinde birçok aile 'Bunlar da var mıydı onların içerisinde' diye çok ciddi dönüşler aldık. Çocukların elbette tepkisi var; ancak ötesinde amaçlayan oyunun dışında birçok ailenin, çocuğun bile haberi yok."
"Bizim istediğimiz içerikleri çıkartırlarsa tekrar Roblox'u açmamız mümkün. Ana akım yayın kuruluşları, televizyonlar bir müddet sonra kalkacak mı; Youtube benzerlerine mi kalacak diye tartışmalar var. Sizin de benim de belli sorumluluklarımız var. Hem bir yaptırımla karşı karşıya olmanız mümkün, olmasanız da vicdanınız var. Bu tür mecralarda toplumu tahrik edici, güvenliği tehdit edici birçok paylaşımda bulunabiliyorsunuz. Yaptırımlar var ama disipline etme açısından ana akım gibi değil. X'in 119 tane FETÖ'cü hesabını kapattırdık. Sosyal medya platformları veya internet mecrası yurt dışı kaynaklı olanlar diyor ki 'Amerika'da kurulan bir kuruluşumdur, sorumluluk oraya karşıdır, benim şu şu kurallarım var' diyor. İyi de bizim de kurallarımız var. Uymayanlara uyarıda bulunuruz, para cezası keseriz, bant koyarız ve en son kapatırız. 2025 yılı içerisinde bence bu kararları alırız. İlgili bakanlıklarla konuşuyoruz. En tıkandığımız nokta yasakçı kisveye bürünmeden bu işi yapabilmek. Kesinlikle çocuklarımızı korumak istiyoruz. Instagram'a erişim engeli koyduk. O süreci daha iletişime açık, profesyonelce yürütebilir miydik diye kendi aramızda tartışıyoruz. Discord mahkeme kararına itiraz etti. Roblox bizle görüşüyor. İstediklerimizi söylüyoruz."
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DISCORD NEDEN KAPATILDI?
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/1 maddesinde yer alan 'çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik' suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye’den erişimin engellenmesi kararı verilmiştir. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlıyız. Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.
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DISCORD NE ZAMAN AÇILACAK, KALICI OLARAK MI KAPATILDI?
9 Ekim 2024 tarihinde erişim engeli kararı getirilen Discord'un ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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"DISCORD'U KAPATTIK DİYE BİR MEMNUNİYET VAR"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Grup Toplantısı öncesinde sosyal medya platformu Discord'a erişimin engellenmesi üzerine, şu sözleri söylemişti;
"Discord kapatıldı ya da erişime engel konuldu. Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesinin aldığı kararla bu gece 02.10da erişimine engel getirdik. Burası tamamen kapalı bir sistem, siz istediğiniz gibi girip çıkamıyorsunuz. Güvenlik birimlerimiz orada her türlü sorgulamayı yapamıyorlar maalesef. Ancak orayı kullananların bize şikayet etmesi noktasında müdahil olabiliyoruz. Maalesef birkaç gündür yaşadığımız olaylar olmamış olsa biz bugün Discorda erişim engeli getirdiğimiz için yasakçı zihniyetle itham edilecektik. Bugün bu olaylar oldu herkes kapatılmasını istiyor. O zaman bütün toplum kesimleriyle beraber hareket etmemiz lazım. Başta aileler olmak üzere, bizim giremediğimiz mecrada ne olduğunu bilemeyebiliyoruz. Bu Discord, kendi bilgilerini, İP adresleri, içerikler dahil bizim güvenlik birimlerimizle paylaşmayı reddettiği için biz de zorunlu olarak erişime engel getirdik. Burada toplumdaki algıyı da beraber yürütmemizde fayda var."
Bakan Uraloğlu, tüm platformları denetleme imkanına sahip olmadıklarını vurgulayarak, "Discordu kapattık diye çok ciddi bir memnuniyet var. Ama 1 hafta önce kapatmış olsaydık bu memnuniyet olmayacaktı. Onun için bizlerle olan bilgi paylaşımı gerçekten kıymetli. BTKnin güvenliweb.org diye adresimiz var. Çağrı merkezimiz, 141 var. Buraya gelen talepler üzerine gereğini yapıyoruz." ifadesini kullandı.
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