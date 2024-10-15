Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? Discord neden kapatıldı?
Semih Çelik tarafından iki genç kızın katledilmesi ile gündeme gelen mesajlaşma platformu Discord'a ilişkin Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince verilen erişim engeli kararı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulamaya konuldu. 9 Ekim tarihinden bu yana kapalı olan Discord'un açılıp açılmayacağı merak konusu olurken, söz konusu uygulamaya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bir açıklama geldi. Peki, Discord açılacak mı, ne zaman açılır? İşte detaylar...
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Discord açılacak mı sorusu son dönemde cevabı en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Son günlerde gençlere ve çocuklara yönelik taciz, şantaj gibi olaylarla gündeme gelen mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu Discord'un kapatılması nedeniyle, uygulamaya bir süredir erişim sağlanamıyor. Peki, Discord açılacak mı, ne zaman açılır? Discord erişim engeli kalktı mı, neden kapatıldı? İşte Discord'a ilişkin tüm merak edilenler...
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DİSCORD'A ERİŞİM ENGELİ!
Discord kullanıcıları, 9 Ekim Salı saat 01.00 itibarıyla platforma erişim sorunu yaşadıklarını belirten paylaşımlarda bulundu. Bu noktada ‘’Discord kapatıldı mı, neden açılmıyor?’’ soruları gündeme geldi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'nın internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, Discord'a Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi.
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DİSCORD NEDEN KAPATILDI?
Discord uygulaması üzerinden suç teşkil eden pek çok olayın gündeme gelmesiyle birlikte kurgu ve gerçek olanların ortaya çıkarılması adına detaylı bir inceleme başlatılmıştı.
Telegram ve Discord platformlarında aktif olan "C31K" isimli grubu yöneten ve "Hz. Ebu Cehil" takma adıyla bilinen kişinin, E.K. adlı bir çocuk olduğunu tespit etti. Kimliği belirlenen 2 çocuk muhafaza altına alındı.
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DİSCORD NE ZAMAN AÇILACAK?
9 Ekim 2024 tarihinde erişim engeli kararı getirilen Discord'un ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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BAKAN TUNÇ’TAN DİSCORD ERİŞİM ENGELİ AÇIKLAMASI!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Discord" isimli sosyal medya platformuna Türkiye'den erişim engeli getirildiğini duyurdu.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/1 maddesinde yer alan “çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik” suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye’den erişimin engellenmesi kararı verilmiştir." Tunç, gençleri ve çocukları zararlı yayınlardan korumaya kararlı olduklarını belirterek şunları vurguladı:
"Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlıyız. Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz."
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''KİMSENİN AYRICALIĞI YOKTUR''
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada bazı sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatıldığını duyurmuştu.
Bakan Tunç, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bu içerikleri çıkarmayan ve bu konuda alınmış yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları hakkında 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ gereğince para cezası, reklam yasağı, bant daraltma ve erişimin engellenmesi yaptırımları kararlılıkla uygulanacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir Hukuk Devletidir. Toplumu suçtan korumak Hukuk Devletinin görevidir.
Ülkemizde yayın yapan ve milyonlarca kullanıcısı olan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kanunlarına ve kurallarına uymak zorundadır. Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur.
Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı zehirlemeye, toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz. Suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılığımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz."
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