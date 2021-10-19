Dış politika konusundaki köşe yazılarıyla tanınan Sami Kohen hayatını kaybetti. Kohen geçtiğimiz günlerde böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı.

ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ VERİLMİŞTİ

Sami Kohen’e “Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü” törenle verilmişti.

Ayrıntılar geliyor...