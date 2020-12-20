Diş hekimi korona kurbanı oldu

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Balıkesir'de, bir süredir yoğun bakımda Kovid-19 tedavisi gören 43 yaşındaki Diş Hekimi Serkan Munis, hayatını kaybetti.e

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Balıkesir'de Kovid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına bir yenisi daha eklendi. Balıkesir Ağız Diş Sağlığı Hastanesi eski Başhekimi Dt. Serkan Munis uzun zamandır yoğun bakımda tedavi gördüğü koronavirüs hastalığına yenik düştü.

Munis’in cenazesi evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı da katıldı.

1977 yılında Balıkesir'de doğan Serkan Munis, 2001 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldu, 2 Haziran 2011 yılında göreve başladığı Balıkesir Ağız Diş Sağlığı Hastanesi'nde bir dönem başhekimlik de yapmıştı. Munis, Balıkesir Türk Sanat Müziği Korosu'nda müzik çalışmalarına da katılmıştı.

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