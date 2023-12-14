Dış hat uçağında doğan bebekler dünya vatandaşı mı oluyor? Cevap beklediğiniz gibi değil!

UÇAKTA DOĞAN BEBEK DÜNYA VATANDAŞI MI OLUR?

Bir ülkenin yeni doğmuş bir bebeğin vatandaşlığını nasıl belirleyeceğine dair evrensel bir kural yoktur. Konuyla ilgili bazı ülkeler jus sanguinis denilen kan hakkı yasasını uyguluyor ve bu yasa ise; bir bebeğin uyruğunun ebeveynlerden birinin veya her ikisinin uyruğu tarafından belirlendiği anlamına geliyor.