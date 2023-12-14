Dış hat uçağında doğan bebekler dünya vatandaşı mı oluyor? Cevap beklediğiniz gibi değil!
Yıllardır havada doğan bebeklerin vatandaşlığı hakkında efsaneler kulaktan kulağa dolanıyor. Kimileri bu bebeklerin dünya vatandaşı olduğunu söylüyor, kimileri ise tüm ülkelere vizesiz girişten yararlanabileceklerini... Gerçek aslında hiç de öyle değil. Peki, uçakta doğan bebekler dünya vatandaşı mı oluyor? İşte yanıtı...
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En çok araştırılan konulardan biri olan, uçakta doğan bebeğin dünya vatandaşı olacağı ve tüm ülkelere vizesiz girebileceği söylentisinin aslında bir şehir efsanesinden ibaret olduğunu biliyor musunuz? İşte gerçek...
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UÇAKTA DOĞAN BEBEK DÜNYA VATANDAŞI MI OLUR?
Bir ülkenin yeni doğmuş bir bebeğin vatandaşlığını nasıl belirleyeceğine dair evrensel bir kural yoktur. Konuyla ilgili bazı ülkeler jus sanguinis denilen kan hakkı yasasını uyguluyor ve bu yasa ise; bir bebeğin uyruğunun ebeveynlerden birinin veya her ikisinin uyruğu tarafından belirlendiği anlamına geliyor.
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Bazı ülkeler ise kökene bakmaksızın jus soli adı verilen toprak hakkına uyuyor ve vatandaşlık veriyor. Fakat bu ülkeler arasında genellikle Amerika Kıtası ve Kanada yer alıyor. Dışişleri Bakanlığı El Kitabı'na göre , bir bebeğin ABD hava sahası üzerinde doğması durumunda jus soli kuralı, çocuğa ABD vatandaşlığı verileceği anlamına geliyor.
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JUS SANGUINIS YASASI
Örneğin Amerikalı bir ebeveyn Fransa havasında doğum yaparsa devreye jus sanguinis yasası giriyor ve Amerika vatandaşları söz konusu olduğunda da geçerli olarak bu yasayı ele alıyor.
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Buna göre, Jus sanguinis dünya çapında çok daha yaygın bir kural olduğundan , uluslararası sular veya yabancı hava sahası üzerinde yapılan uçuşlarda doğan bebeklerin çoğu muhtemelen ebeveynlerinin vatandaşlığını alacaktır. Annenin resmi vatandaşlığının olmaması ve bebeğin uluslararası hava sahasında doğması gibi çocuğun potansiyel olarak vatansız olabileceği bir durum varsa, Birleşmiş Milletler Vatansızlığın Azaltılmasına İlişkin Sözleşmeye göre, bebek muhtemelen uçağın kayıtlı olduğu ülkenin vatandaşlığını alacaktır.
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Aslında uçakta bebek doğumları o kadar azdır ki, çoğu havayolu şirketi bunu takip bile etmez. Çünkü bebek bekleyen kişi belirli bir sürenin üzerinde uçağa alınmıyot. Bazı durumlarda da uçakta doğan bebeklere havayolu şirketlerinin jest yaptığını görebiliriz. Örneğin, Hindistan'da özel havayolu şirketi Jet Airways'in uçuşları sırasında ilk kez bir bebek dünyaya geldi. Şirket, bebeğe ömür boyu ücretsiz bilet vereceğini duyurmuştu.
Kaynak: BBC,
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