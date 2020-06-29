Diş çürüğü; ağzın içerisinde var olan bakteri plaklarının tüketilen unlu veya şekerli gıdaların artıklarından ortaya çıkan asidin mineleri tahrip etmesiyle oluşur. Zamanla da oyulmalar meydana gelmektedir.
Diş Çürüğü Ağrıları Neden Olur?
Çürüyen diş köklerinde bazen apseler oluşur bu apselerin dişin alt kısmında ya da yanında oluşması ihtimali vardır. Bu apseler dişlerin üzerine baskı uygulama, bir şey yerken çiğneme ya da soğuk ve sıcak bir şeyler içildiğinde ağrı yapar. Çünkü bu ağrı dişin içindeki iltihabın etkisiyle oluşur. Ayrıca sinir uçları bu iltihaba duyarlıdır ve bu durumda sinyal vererek ağrıyı tetiklerler. Diş çürükleri diş etlerini de etkileyerek ağrı oluşturabilmektedir.
Dişlerde oluşan kemik kayıpları da dişlerin ağrımasında etki yapmaktadır. Dişlerdeki ağrıların artmasının nedenleri arasında; apsenin ilerleyerek dişi kaplamasından ileri gelmesi halinde çok fazla zaman kaybetmeden bir diş hekimine gitmek gereklidir. Çünkü daha sonrasında dişlerin daha büyük sorunlar yaşamasına ve kanal tedavisine kadar giden bir tedaviye neden olmasına etki etmektedir.
Diş çürükleri ihmale gelmeyecek bir sorundur. Diş çürükleri daha ilk başlarda çürümeye yüz tutarken tedavi edilirse en azından dişin daha uzun süre kullanılması sağlanmış olacaktır. O yüzden en küçük bir ağrı da dişin tedavi edilmesi önemlidir. Dişlerin sağlıklı olması demek tüm beden sağlığını da etkilemesi demektir. Çünkü sağlık ağızdan başlar ve tüm gıdalar dişlerin sayesinde öğütülür.
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