26 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Diriliş Ertuğrul final yapmaya hazırlanıyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran Diriliş Ertuğrul dizisi seyircisi ile vedalaşmaya hazırlanıyor. 13. yüzyılın ortalarında Oğuzların Kayı boyunun lideri ve Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Bey'in babası olan Ertuğrul Gazi'nin hayatını konu olan Diriliş Ertuğrul Mayıs ayında son kez sevenlerinin karşısına çıkacak.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?
Diriliş Ertuğrul'un 29 Mayıs günü yayınlanacak 150. bölümüyle final yapacak. Dizinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, 3 sezondur ekranda olan ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin Mayıs ayında final yapacağını söyledi. Dizi sonrası vaktinin birçoğunu ailesine ayıracağını belirten oyuncu, ‘Diriliş Osman’ dizisinde oynayacak olan Burak Özçivit için ise “Burak, kardeşim de hakkını verecek inanıyorum” dedi. Yeni sezonda ise Osmanlı'nun kurucusu Osman Gazi'nin dizisi başlayacak.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN FİNALİ SİNEMADA MI OLACAK?
Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, bir gazeteye verdiği röportajda final bölümünün sinemada yayınlayabileceklerini söylemişti. Daha sonra konuyla ilgili henüz net bir bilgi yapılmadı.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL NEDEN FİNAL YAPIYOR?
Diriliş Ertuğrul hayranları, dizinin final tarihi açıklanmasının ardından 'neden final yapıyor?' şeklindeki sorularına cevap aramaya başladı. Tarihe göre, 1280 yılında Ertuğrul Gazi Söğüt'te hayatını kaybediyor. 1299 yılında ise Osman Gazi merkezi Söğüt olan Osman Beyliği'ni kuruyor. Söğüt'te Ertuğrul Gazi'nin, oğlu Osman Gazi tarafından yaptırılan bir türbesi bulunmaktadır.
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