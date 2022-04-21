Ödüle layık görüldüler

Direklerarası Seyirci Ödülleri verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın oyunu 'Yaftalı Tabut', Direklerarası Seyirci Ödülleri’nden 'Ensemble' dalında, 'İki Efendinin Uşağı' oyunuyla Burhan Şeşen ile Gökhan Şeşen ise Özgün Tiyatro Müziği dalında ödüle layık görüldü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın oyunu 'Yaftalı Tabut', Direklerarası Seyirci Ödülleri’nden 'Ensemble' dalında, 'İki Efendinin Uşağı' oyunuyla Burhan Şeşen ile Gökhan Şeşen ise Özgün Tiyatro Müziği dalında ödüle layık görüldü.
Kozyatağı Gönül Ülkü & Gazanfer Özcan Sahnesi’nde düzenlenen bir törenle sahiplerini bulan ödüller, yüzlerce oyun ve performans arasından tiyatro seyircilerinin yaptığı değerlendirme sonucunda belirlendi.
Yılın en başarılı yapımlarından biri olarak değerlendirilen 'Yaftalı Tabut', Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde; oyuncuların performansı, oyun sırasındaki uyumları, birbirlerini tamamlama ve bütünleşmelerinin değerlendirildiği 'Ensemble' dalında ödül almaya hak kazandı.
'Ensemble' dalında ödülü almak için 'Yaftalı Tabut' oyuncularının sahneye çıktığı törende, Bensu Orhunöz ekip adına ödülü kabul etti.
Özgün Tiyatro Müziği dalında ödülü almak için sahneye çıkan Gökhan Şeşen, ödülü 'İki Efendinin Uşağı' oyuncularından vefat eden sanatçımız Ali Murat Altunmeşe’ye ithaf etti.
Ödül alan sanatçılarımıza İBB Şehir Tiyatroları adına teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.
Yaftalı Tabut
Adına tarihin dipnotlarında rastlayabildiğimiz, Türkiye’nin ilk kadın oyun yazarı, kuramcı, aktivist, sosyal ve siyasi yaşamın her alanında öncü Fatma Nudiye Yalçı’nın hikâyesi. 1920’lerde başlayan mücadelesine Dr. Hikmet Kıvılcımlı ve Nazım Hikmet de eşlik ediyor. Bilgesu Erenus’un yazdığı Yelda Baskın’ın yönettiği oyunda Bensu Orhunöz, Selin Türkmen, Ceren Hacımuratoğlu, Lale Kabul, Nazan Yatgın Palabıyık, Şenay Bağ, Yeşim Mazıcıoğlu rol alıyor.
İki Efendinin Uşağı
Pantolone, kızı Dottore'yi oğlu Slvio ile evlendirmeye karar vermiştir ve evinde bir tören düzenler. Gençler birbirlerine aşıktır ancak daha önce Pantolone'nin kızını evlendirme sözünü verdiği ve öldüğünü sandıkları Federico Rasponi'nin bu törene gelmesiyle işler karışır. Sözlü gelenekten beslenen İtalyan Halk Tiyatrosu Commedia Dell Arte’nin seçkin örneklerinden biri olan ve uşak Truffaldino’nun kurnaz hazırcevaplığı ile ilerleyen oyun izleyicilerine keyifli bir seyir sunuyor. Carlo Goldoni’nin yazdığı Aslı Öngören’in yönettiği oyunda, Çağlar Ozan Aksu, Dolunay Pircioğlu, Eraslan Sağlam, Hamit Erentürk, Mert Tanık, Murat Bavli, Müslüm Tamer, Seda Çavdar
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