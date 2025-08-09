Dip köşe temizlik de yapsanız buralar pis kalıyor olabilir! Evlerin en kirli 8 köşesine özellikle dikkat edin!

Temiz bir evde yaşadığınızı düşünüyorsanız bir daha düşünün. Çünkü yapılan araştırmalar, en çok temas ettiğimiz bazı eşyaların ve köşelerin, tuvalet oturağından bile daha fazla bakteri barındırdığını ortaya koyuyor. Bu yüzden temizlik rutininde bu kritik noktaları atlamamak büyük önem taşıyor.

REKLAM advertisement1

MUTFAK SÜNGERLERİ VE BEZLER

Mutfağın en masum görünen eşyalarından süngerler ve temizlik bezleri, aslında evin en kirli eşyaları arasında yer alıyor. Süngerlerde gıda artıkları, nem ve sıcaklık birleşince bakteri üremesi için ideal bir ortam oluşuyor.

REKLAM

Yapılan araştırmalara göre mutfak süngerlerinde tuvalet oturağından bile daha fazla bakteri bulunabiliyor. Bu nedenle süngerlerin haftada en az bir kez değiştirilmesi veya kaynar suda sterilize edilmesi öneriliyor.

MUTFAK TEZGAHI VE KESME TAHTALARI

Kesme tahtaları özellikle çiğ et, tavuk veya balık ile temas ettikten sonra bakteri barındırma riskine sahip. Ahşap yüzeyler, mikrop ve mantarların kolayca yerleşebileceği gözeneklere sahip olduğundan düzenli olarak dezenfekte edilmeli. Tezgahlar ise yemek hazırlarken dökülen sıvılar, kırıntılar ve çiğ gıda kalıntıları nedeniyle kolayca kirleniyor.

BANYO LAVABOLARI VE DUŞ BAŞLIKLARI Banyo lavabosu, diş fırçalama ve el yıkama sırasında bulaşan mikropların biriktiği bir alan. Duş başlıkları ise nemli ortamda mantar ve bakteri üremesi için elverişli. Özellikle musluk başlıkları ve duş hortumları düzenli olarak temizlenmediğinde zararlı mikroorganizmalar su yoluyla yayılabiliyor. REKLAM TUVALET KAPAĞI VE ÇEVRESİ Tuvalet kapağı kapatılmadan sifon çekildiğinde, mikroskobik su damlacıkları havaya karışarak yakın çevredeki yüzeylere bulaşabiliyor. Bu nedenle tuvalet kapağı, kolu ve çevresindeki alanlar düzenli olarak dezenfekte edilmeli. KAPI KOLLARI VE ANAHTARLIK ALANLAR Gün içinde defalarca temas edilen kapı kolları, evdeki en yoğun bakteri taşıyıcıları arasında. Evden gelen anahtarlar da aynı şekilde dışarıdan mikrop taşıyabiliyor. Bu yüzden bu yüzeyler haftada birkaç kez silinmeli. UZAK KÖŞELER VE TOZ YUVALARI Mobilya arkaları, süpürgelik dipleri ve ulaşılması zor köşeler zamanla toz, mite ve alerjenlerle dolar. Düzenli temizlikte bile bu alanlar gözden kaçabildiği için ayda en az bir kez detaylı temizlik yapılması gerekiyor. REKLAM ELEKTRONİK CİHAZLAR VE KUMANDALAR Televizyon kumandaları, bilgisayar klavyeleri ve telefonlar sık temas edilen ama nadiren temizlenen cihazlar arasında. Özellikle eller yıkanmadan kullanıldığında bakteri birikimi hızlanıyor.

EV TEKSTİLLERİ VE HAVLULAR Havlular nemli kaldığında bakteri ve küf oluşumu hızlanır. Yatak örtüleri ve yastık kılıfları da ter, deri hücreleri ve toz akarlarıyla dolar. Haftada bir değiştirilip yüksek sıcaklıkta yıkanması önerilir. Fotoğraf kaynak: IStock