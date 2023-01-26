Dinozorlar İstanbul'a geliyor

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Dinozorlar yüzyıllardır hem çocukların hem de yetişkinlerin hayal gücünü ele geçiriyor ve bu günlerde onları bulmak için evden çok uzaklaşmanıza gerek yok!

Sahneye olağanüstü dev canlı dinozorlar getirmek için baş döndürücü kuklalar kullanan Dinosaur World Live; sizi ve minik izleyicileri dinozorların dünyayı dolaştığı çağa geri götürüyor.

Tarih öncesi bir dünyada etkileyici bir keşfe hazırsanız, bu interaktif gösteri 31 Ocak – 4 Şubat tarihleri arasında Maximum Uniq Hall’da.

Gösteri çocuklarınen sevdiği tarih öncesi sürüngenler hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olup zihin açıcı jurassic macerayı sahnede yaşatıyor.

Gösteride bir Giraffatitan, Microraptor, Segnosaurus, Triceratops ve her çocuğun favorisi olan dev bir T-rex ile tanışıp hakkında her şeyi öğreniyorsunuz.

Güney Amerika yakınlarındaki uzak bir adada arkadaşları için dinozorlarla büyüyen paleontologların kızı 'Miranda' tarafından tanıtılan Dinosaur World Live, küçüklere tarih öncesi arkadaşlarına yaklaşma ve en coşkulu kükremelerini deneme şansı veriyor ve gösteriden sonra özel bir buluşma ve tanışma ile, tüm cesur kaşiflerimize yeni bir dinozor arkadaşı edinme şansı da sunuyor.

Muhteşem bir sahne dekoru, ışık ve müziklerle birlikte milyonlarca yıl öncesine ışınlanacağınız, eğlenirken bir anda gösterinin bir parçası olacağınız interaktif bir gösteri olan Dinosaur World Live'ı kaçırmayın. Biletler, Biletix’te.

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