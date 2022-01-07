Dini nikahlı eşe bombalı tuzak iddiası!

Olay, Çorum Ulukavak Mahallesi Sakarya 3. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A.D. isimli kadın, park halindeki otomobiline bir düzenek yerleştirildiğini fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi.
EKİPLERİN DİKKATİ OLASI FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ
Kısa süre sonra olay yerine gelen TEM ekipleri, araç çevresinde incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde araca bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edildi. Durumu fark eden ekipler, çevrede geniş güvenlik olarak sokağı araç trafiğe kapattı. Ekipler, bölgede bulunan vatandaşları olay yerinden uzaklaştırırken balkonlarda olup biteni izleyen vatandaşları da pencerelerden uzak durmaları yönünde megafonla uyardı.
FÜNYE İLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Alınan güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha uzmanları tarafından aracın yan tarafında bulunan düzeneğe, güvenli bir bölgeye çekilerek fünye yerleştirildi. Ekipler tarafından patlatılan ilk fünye ile bomba düzeneği imha edilemedi.
İHA'nın haberine göre; ekipler tarafından yapılan ikinci denemede bomba fünye ile etkisiz hale getirildi. Kontrollü şekilde yapılan patlama sırasında park halindeki bir araçta maddi hasar meydana geldi. Bombanın etkisiz hale getirilmesinin ardından, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Aracın sahibi H.A.D isimli kadın polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Ekipler tarafından yapılan incelemelerde bomba düzeneğinin üzerinde pil ve aparat bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, etkisiz hale getirilen düzeneğin H.A.D.’nin ismi öğrenilemeyen dini nikahlı eşi tarafından yerleştirildiği iddia edildi.
Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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