Dinamo Zagreb'de Sergej Jakirovic dönemi sona erdi!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Bayern Münih'e 9-2 mağlup olan Dinamo Zagreb'de teknik direktör Sergej Jakirovic ile yollar ayrıldı.
Giriş: 19.09.2024 - 16:06 Güncelleme: 19.09.2024 - 16:06
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Bayern Münih, Dinamo Zagreb'i ağırladı ve sahadan 9-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Mücadele sonrası Hırvat temsilcisinde teknik direktör Sergej Jakirovic ile yolların ayrıldığı açıklandı.
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