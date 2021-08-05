BATUM - SİVASSPOR

STAT: Batum Stadı

HAKEM: İrfan Peljto

SAAT: 20.00

YAYIN: TRT Spor

DINAMO BATUM: Kpatadze, Chabradze, Kobakhidze, Azatskiy, Azarov, Teidi, Altunashvili, Mamuchashvili, Manjgaladze, Jigauri, Flamarion

TEKNİK DİREKTÖR: George Geguchadze

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Koray Altınay, Caner Osmanpaşa, Goutas, Uğur Çiftçi, Azubuike, Fajr, Hakan Arslan, Sefa Yılmaz, Kayode, Yatabare

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, 3. eleme turu ilk maçında Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'a konuk oluyor.

Avrupa kupalarında daha önce 16 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 9 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Söz konusu mücadelelerde 17 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 29 gol gördü.

Kırmızı-beyazlılar, bu yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub'u deplasmanda ve sahasında 1-0'lık skorlarla mağlup ederek 3. tura yükseldi.