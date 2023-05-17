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Dinamik Yatırım’a üç yeni genel müdür yardımcısı

Dinamik Yatırım Menkul Değerler’de Hazine ve Kurumsal Çözümler Genel Müdür Yardımcılığı’na Yiğit Giray, Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı’na Çağrı Eftun Akça ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı’na Özlen Bilgin atandı.

Giriş: 17.05.2023 - 16:10 | Güncelleme: ABONE OL
Dinamik Yatırım’a üç yeni genel müdür yardımcısı
HABERTURK.COM

Dinamik Yatırım Menkul Değerler, genel müdür yardımcılığı görevine gelen 3 yeni isimle büyümeye devam ediyor. Dinamik Yatırım’da Hazine ve Kurumsal Çözümler Genel Müdür Yardımcılığı’ndan Yiğit Giray, Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı’ndan Çağrı Eftun Akça ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı’ndan da Özlen Bilgin sorumlu olacak. Her üç yeni yönetici, Genel Müdür Arda Kocaman’a raporlayacak.

Yiğit Giray Kimdir?

İstanbul’da 1983 yılında dünyaya gelen Yiğit Giray, Beykent Üniversitesi’nde Pazarlama ve Uluslararası Ticaret okuduktan sonra yine Beykent Üniversitesi’nde Finans alanında master yaptı. Vestel ve TEB’de stajlarını tamamlayan Yiğit Giray, iş hayatına hazineci olarak başladı. Sırasıyla Denizbank, Anadolubank, Ziraat Portföy Yönetimi, Şekerbank ve tekrar Denizbank’ta görev alan Giray, en son Ünlü & Co’da Bölge Müdürü olarak çalışıyordu. Yiğit Giray, iyi derecede İngilizce biliyor.

Çağrı Eftun Akça Kimdir?

Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü’nden mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi’nde Master yapan Çağrı Eftun Akça, iş hayatına HSBC İsviçre’de başladı. Ardından Garanti Özel Bankacılık, Akbank Özel Bankacılık ve Odeabank’ta görev alan Akça, Vakko’da bir dönem kişisel imaj yönetimi yaptı. Son olarak Ünlü & Co’da Bölge Müdür olarak çalışan Çağrı Eftun Akça, iyi derecede İngilizceye ve Almancaya hâkim.

Özlen Bilgin Kimdir?

1974 yılında dünyaya gelen Özlen Bilgin, İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nü tamamladı. İMKB’de stajını tamamlayan Bilgin, iş hayatına Finansbank’ta başlayarak sırasıyla Garantibank, Odeabank, Ünlü & Co ve Denizbank Özel Bankacılık’ta görev aldı. Son olarak Ünlü & Co’da Finansal Danışmanlık ve Brokerlik Hizmetleri’nde şube müdürlüğü görevini yürüten Özlen Bilgin, iyi derecede İngilizce biliyor.

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