Dilovası'na atık getirme merkezi yapılacak

Kocaeli'nin Dilovası Belediyesi'nin şubat ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu başkanlığında Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Başkan Ömeroğlu, seçim beyannamesinde yer alan projelerin hızla tamamlandığını belirterek, Köseler ve Tepecik Gençlik Merkezlerinin inşaatlarının tamamlandığını ve açılışlarının kısa süre içinde yapılacağını duyurdu. Ayrıca Kayapınar, Demirciler ve Köseler Mahallelerinde yapılan halı sahaların kaba inşaatlarının tamamlandığını, idari binaların yapımının devam ettiğini ve halı serim işlemlerinin de kısa sürede gerçekleştirileceğini söyledi.

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Diliskelesi Mahallesi'nde bulunan seyir terasının, belediyenin iştiraki olan şirket bünyesinde sosyal tesis olarak hizmet vermesi için çalışmaların başladığını belirten Başkan Ömeroğlu, mevcut binaya ek bina yapımı için ihale sürecinin tamamlandığını ve inşaat çalışmalarının hızla başladığını ifade etti.

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Yapımı tamamlanan Dilovası Millet Bahçesi'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından TOKİ'den devir alınacağını ve hızlı bir şekilde iyileştirme çalışmalarının tamamlanarak nisan-mayıs aylarında hizmete açılacağını belirten Ömeroğlu, millet bahçesinin bakım ve işletmesi için 40 kişilik personel alımının da yapıldığını söyledi.

Seçim vaatleri arasında yer alan atık getirme merkezinin yapım ihalesi için gerekli dosyanın hazırlandığını ifade eden Başkan Ömeroğlu, ihalenin 18 Şubat’ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

Mali konulara da değinen Başkan Ömeroğlu, belediye bünyesinde çalışan memur ve işçilerin içeride herhangi bir alacağının kalmadığını, belediyeye hizmet veren firmaların borçlarının da büyük ölçüde ödendiğini belirtti. Bundan sonra daha sıkı bir mali politika izleneceğini vurguladı.

Başkan Ömeroğlu'nun konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Toplam 9 madde oy birliği ve oy çokluğu ile kabul edildi.