Dilenerek topladılar, metrobüste saydılar!

İHA

İstanbul’da otobüs ve metrobüs duraklarında duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para dilenen kadınlar topladıkları paralarla birlikte metrobüse bindi.

KOLTUK BULAMAYINCA YERE OTURDULAR

İHA'da yer alan habere göre Cevizlibağ’dan bindikleri metrobüste ayakta yer bulamayan kadınlar herkesin içinde yere oturdu.

KESEDEKİ PARALARI ÇIKARDILAR

Keselerinde bulunan paraları çıkaran kadınlar herkesin içinde saymaya başladı.

YOLCULAR ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

Metrobüste bulunan yolcular şaşkınlıkla izlerken, yaşanan o anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.