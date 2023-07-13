Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Boşanma davası açan Dilek'i katleden sanığa indirimsiz ceza!

        Mersin'de boşanma aşamasındaki eşi Dilek Karaman'ı öldüren Murat Karaman'ın cezası belli oldu. Sanık, indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Cezalarda indirim uygulanmadı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2023 - 18:33
        Dilek'i katleden sanığa indirimsiz ceza!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin'de, özel bir hastanede laborant olarak çalışan Dilek Karaman (34), eşi Murat Karaman'dan (36) boşanmak için dava açtı. Daha sonra ikili, ayrı evlerde yaşamaya başladı.

        Dava süreci devam ederken Murat Karaman, geçen yıl 9 Eylül'de Dilek Karaman'ı oğlunun doğum gününe çağırdı. Dilek Karaman, oğlunu görmek için Murat Karaman'ın evine gitti. Bu sırada evinden inen Murat Karaman, yanındaki tabancayı çekip, araçtan inen Dilek Karaman'a 3 el ateş etti. Dilek Karaman hayatını kaybetti, Murat Kahraman tutuklandı.

        "TASARLAYARAK EŞİ KASTEN ÖLDÜRME" SUÇU

        Murat Karaman hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürme" suçundan iddianame hazırlandı. Mersin 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına; Murat Karaman, Dilek Karaman'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

        SON SAVUNMASINI YAPTI

        Duruşmada son savunmasını yapan Murat Karaman, "Eşimi daha önce hiç tehdit etmedim, şiddet uygulamadım. Olayda kullandığım tabanca babamdan kalma. Bahçeye gittiğim için yanıma almıştım. Eşim mesaj atıp, geliyorum deyince bırakma zamanım olmadı. Mermi ağzında değildi. İsteyerek yapmadım" dedi.

        CEZALARDA İNDİRİM UYGULANMADI

        Dilek Karaman'ın yakınları ise sanığın olayı tasarlayarak gerçekleştirdiğini belirtip, en ağır cezayı almasını talep etti. Mütalaasını veren duruşma savcısı da sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, Murat Karaman'a "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca sanığı, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezalarda indirim uygulanmadı.

        #mersin haberleri
        #dilek karaman cinayeti
        #kadın cinayeti
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yanlış tasarlanan pencere avukatın ölümüne yol açtı iddiası!
        Yanlış tasarlanan pencere avukatın ölümüne yol açtı iddiası!
        Yuva köyündeki zehirlenme vakaları için iddianame hazırlandı!
        Yuva köyündeki zehirlenme vakaları için iddianame hazırlandı!
        İsrail yargısından kritik 'Netanyahu' kararı
        İsrail yargısından kritik 'Netanyahu' kararı
        Net rezervler 1 ayda 16.3 milyar dolar arttı
        Net rezervler 1 ayda 16.3 milyar dolar arttı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        MİT'ten Kandil'e operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten Kandil'e operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        İkinci Kadir Şeker olayında hapis cezasına savcılık itiraz etti!
        İkinci Kadir Şeker olayında hapis cezasına savcılık itiraz etti!
        Yeniler oyunu nasıl değiştirecek?
        Yeniler oyunu nasıl değiştirecek?
        ASELSAN ile TUSAŞ sözleşme imzaladı
        ASELSAN ile TUSAŞ sözleşme imzaladı
        İşte ilk ifadesi! "Sinirlenerek boğdum"
        İşte ilk ifadesi! "Sinirlenerek boğdum"
        Çiğ süte yüzde 35 zam
        Çiğ süte yüzde 35 zam
        10 yıldır ilk kez görüntülendiler
        10 yıldır ilk kez görüntülendiler
        Başbakana su dolu şişe fırlattılar: Kosova Meclisi'nde yumruklu kavga!
        Başbakana su dolu şişe fırlattılar: Kosova Meclisi'nde yumruklu kavga!
        Kuduzda kritik süreye dikkat!
        Kuduzda kritik süreye dikkat!
        Dele Alli ağlayarak anlattı
        Dele Alli ağlayarak anlattı
        Threads kullanıcıları dikkat!
        Threads kullanıcıları dikkat!
        İşte F.Bahçe'nin Becao teklifi!
        İşte F.Bahçe'nin Becao teklifi!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Ünlü İngiliz oyuncu Bodrum'da
        Ünlü İngiliz oyuncu Bodrum'da
        Fransızlar 3 ay önceden gördü
        Fransızlar 3 ay önceden gördü