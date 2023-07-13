Dilek'i katleden sanığa indirimsiz ceza!

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Mersin'de, özel bir hastanede laborant olarak çalışan Dilek Karaman (34), eşi Murat Karaman'dan (36) boşanmak için dava açtı. Daha sonra ikili, ayrı evlerde yaşamaya başladı.

Dava süreci devam ederken Murat Karaman, geçen yıl 9 Eylül'de Dilek Karaman'ı oğlunun doğum gününe çağırdı. Dilek Karaman, oğlunu görmek için Murat Karaman'ın evine gitti. Bu sırada evinden inen Murat Karaman, yanındaki tabancayı çekip, araçtan inen Dilek Karaman'a 3 el ateş etti. Dilek Karaman hayatını kaybetti, Murat Kahraman tutuklandı.

"TASARLAYARAK EŞİ KASTEN ÖLDÜRME" SUÇU Murat Karaman hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürme" suçundan iddianame hazırlandı. Mersin 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına; Murat Karaman, Dilek Karaman'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

SON SAVUNMASINI YAPTI Duruşmada son savunmasını yapan Murat Karaman, "Eşimi daha önce hiç tehdit etmedim, şiddet uygulamadım. Olayda kullandığım tabanca babamdan kalma. Bahçeye gittiğim için yanıma almıştım. Eşim mesaj atıp, geliyorum deyince bırakma zamanım olmadı. Mermi ağzında değildi. İsteyerek yapmadım" dedi.