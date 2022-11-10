Dilek Ertek için gıyabi cenaze namazı kılınacak

Tiffany Co. adlı markanın Türkiye distribütörü olan ve Tahiti'de geçtiğimiz günlerde okyanusa düşen iş insanı Dilek Ertek için Pazartesi günü gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Aileden yapılan açıklamada, "Merhum Dilek Ertek için 14 Kasım 2022 Pazartesi günü Teşvikiye Camii’nde öğle namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacaktır" denildi.