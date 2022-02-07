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'Dilberay' kaç kişiyle açıldı?

Son yıllarda biyografi filmleri sıkça çekilmeye başlandı. Kamuoyuna mâl olmuş kişilerin beyazperdeye yansıyan hayatları, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Hayatı filme çekilen ünlülerden biri de Dilber Ay oldu. 'Dilberay' adlı filmin göreceği ilgi merak ediliyordu. O merak giderildi. Filmin gişesi 131.337 kişiyle açıldı. 4 - 6 Şubat arasında en çok salonda gösterimde olan 'Dilberay', izleyici sayısı listesinde ikinci sırada yer aldı. 'Dilberay', biyografi filmlerin açılış rakamlarına göre ise 12 yapım arasında 9'uncu oldu

07.02.2022 - 16:23 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT

  • MAVİ GÖZLÜ DEV (2007)
    Açılış… 45.621
    Toplam İzleyici Sayısı… 276.295
    * Nâzım Hikmet'in Bursa Hapishanesi'nde geçirdiği dönemi anlattı.

     

  • DEVRİM ARABALARI (2008)
    Açılış… 28.921
    Toplam İzleyici Sayısı…  187.173
    * 1961’de imal edilen Devrim adlı otomobilin üretimini ve bu esnada projede çalışanların yaşadıklarını konu aldı.

  • KELEBEĞİN RÜYASI (2013)
    Açılış… 430.819
    Toplam İzleyici Sayısı… 2.167.456
    * II. Dünya Savaşı döneminde Zonguldak'ta yaşayan genç şairler Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu'nun hayat hikâyesini konu edindi.

  • AYLA (2017)
    Açılış… 312.135
    Toplam İzleyici Sayısı… 5.589.872
    * 1950'de başlayan Kore Savaşı sırasında  Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin savaşta yetim ve öksüz kalan küçük çocuk Kim Eun -ja’ya sahip çıkmasını beyazperdeye yansıttı.

  • HÜRKUŞ: GÖKLERDEKİ KAHRAMAN (2018)
    Açılış… 30.608
    Toplam İzleyici Sayısı… 86.739
    * Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi Vecihi Hürkuş'un hayatı ilk kez filme uyarlandı. 

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