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        Haberler Televizyon Dilberay filmi hangi kanalda ve ne zaman? Dilberay filmi oyuncuları kimler ve konusu ne?

        Dilberay filmi hangi kanalda ve ne zaman? Dilberay filmi oyuncuları kimler ve konusu ne?

        Dilberay filmi TV'de ilk kez olarak ATV ekranlarında bu akşam yayınlanacak. 2019'da 63 yaşında hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Dilber Ay'ın hayatını konu alan filmin yönetmenliği ise Ketche yaptı. Televizyon izleyicileri için "Dilberay filmi oyuncuları kimler ve konusu ne?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, Dilberay filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 15:25 Güncelleme: 20.09.2023 - 15:25
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        • 1

          Dilberay filmi oyuncuları ve konusu araştırması sıklaştı. ATV ekranlarında 20 Eylül 2023 Çarşamba akşamı 20.00'de televizyonda ilk kez yayınlanacak olan Dilberay, ünlü sanatçının çocukluğundan sahne hayatına kadar tüm hayatını anlatıyor. İşte, Dilberay filmi ile ilgili detaylar...

        • 2

          DİLBERAY FİLMİ KONUSU

          Kahramanmaraş’ta, sekiz çocuklu, fakir bir ailenin kızı olarak, çadırda başladığı hayatına birçok üzüntü ve hüzün sığdırdı Dilber Ay… 13 yaşında para karşılığı, kendinden yaşça büyük bir adama satıldı, evlendiler, çocukları oldu. Şarkı söylediği için dayak yedi, işkence çekti ama o, yaşadığı bütün acılara inat, Allah vergisi sesinden aldığı güçle adım attığı sahnelerde zirveyi de gördü, hapishaneyi de… Hiç yılmadı. Hep şarkı söyleyerek çıktı düştüğü dipsiz kuyulardan.

        • 3

          DİLBERAY FİLMİ OYUNCULARI

          Büşra Pekin, Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Selen Uçer, Deniz Hamzaoğlu, Deniz Erdoğan, Doğukan Güngör

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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