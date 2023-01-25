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Bilirkişi scooter kazasında ölen Dilara Gül'ü asli kusurlu buldu

İstanbul Şişli'de geçtiğimiz temmuz ayında meydana gelen ve 23 yaşındaki Dilara Gül'ün hayatını kaybettiği scooter kazasıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Davada hazırlanan bilirkişi raporunda, genç kızın kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu belirtildi

Giriş: 25.01.2023 - 15:01 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: İstanbul'da Dilara'nın öldüğü scooter kazasında bilirkişi raporu çıktı!
AA

İstanbul Şişli'de kullandığı elektrikli scootera çarparak dansçı Dilara Gül'ün ölümüne neden olduğu iddiasıyla otomobil sürücüsünün yargılandığı davada bilirkişi raporu dosyaya ulaştı.

AA'da yer alan habere göre, İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sanık Hakan A. ve avukatı Erhan Oğuz Düzcü ile maktul Gül'ün ailesinin avukatı Vahit Kuzu katıldı.

ASLİ KUSURLU OLDUĞU BELİRTİLDİ

Duruşmada, olay yerinde yapılan keşfin yapıldığı ve buna ilişkin bilirkişi raporunun dava dosyasına girdiği belirtildi. Raporda, maktul Dilara Gül'ün üzerinde koyu renk kıyafetler varken scooterla Halaskargazi Caddesi'nde Mecidiyeköy istikametine sağ şeritten seyir halindeyken, Osmanbey metro çıkışında bulunan trafik ışıkları turuncu yanıyorken sola dönüş yasağı olan yerde şerit değiştirdiği, bu nedenle "şerit halinde bulunma" maddesini ihlal ettiği ve kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu belirtildi.

Gül'e çarpan araç sürücüsü Hakan A.'ın ise Halaskargazi Caddesi'nde Mecidiyeköy istikametine sol şeritten seyir halindeyken kendi istikametine turuncu ışık yandığı esnada hızını azaltmayarak seyrini devam ettirdiği aktarılan raporda, sürücünün hız azaltma kurallarını ihlal ettiğinden tali kusurlu olduğu kaydedildi.

ADLİ KONTROL KARARI VERİLMİŞTİ

Duruşmada, taraflara bilirkişi raporuna karşı diyecekleri soruldu. Avukat Kuzu, raporu kabul etmediklerini belirterek, "Mahkemenize ibraz ettiğim fotoğrafta 30 kilometre hız sınırı olmasına rağmen, bilirkişi 150 metre geriden 40 kilometre hız limiti tabelasını çekerek rapor hazırlamıştır. Dosyanın Adli Tıp Kurumu (ATK) Trafik İhtisas Dairesine gönderilmesini istiyoruz. Sanık hakkındaki adli kontrol tedbirinin de devam etmesini talep ediyoruz." dedi.

Sanığın avukatı Düzcü ise raporun hakkaniyet çerçevesinde hazırlandığını belirtti. Raporu genel olarak kabul ettiklerini dile getiren Düzcü, "Yalnızca müvekkilin hızıyla ilgili bölüme katılmıyoruz. Sunduğumuz evraklar incelendiğinde müvekkilin kusurlu olmadığı anlaşılacaktır. Dosyanın ATK'ye gönderilmesi hususu mahkemenizin takdirindedir. Müvekkil hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Mahkeme, kusur durumunun tespiti için dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderilmesine hükmetti. Sanık Hakan A.'ın yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme, sanığın haftada bir gün evine en yakın karakola imza atması şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmedip, duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Hakan A.'nın 11 Temmuz gecesi sevk ve idaresindeki araçla Halaskargazi Caddesi'nden Mecidiyeköy'e seyir halindeyken ışıklarda scooter sürücüsü Dilara Gül'e hızını azaltmayarak çarptığı yer aldı.

Yaralanan Gül'ün kaldırıldığı hastanede vefat ettiği belirtilen iddianamede, kaza tespit tutanağına göre Akçelik'in kavşakta hızını azaltmadığı, maktul Gül'ün ise scooter kullanma kurallarını ihlal ettiği kaydedildi. İddianamede, sanığın, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi. Olayın ardından tutuklanan sanık Hakan A., ilk duruşmanın yapıldığı 24 Ağustos'ta tahliye edilmişti.

Fotoğraflar: DHA

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