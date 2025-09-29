Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yüksek sesli müzik tartışmasında komşusu Dilara Yıldırım’ı bıçaklayarak öldüren Serdar Subaşı (33) tutuklandı.

DHA'nın haberine göre Subaşı’nın korkutmak için bıçakla evden çıktığını, annesine küfredilince sinirlendiğini söylediği öğrenildi.

REKLAM advertisement1

Dilara Yıldırım’ı bıçaklayarak öldüren Serdar Subaşı

Olay, dün Gökçebey ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Dilara Yıldırım, erkek arkadaşı Faruk B. (22) ile otomobille evlerinin önüne geldi. Burada Yıldırım ile Faruk B. otomobilde yüksek sesle müzik dinleyip tartışmaya başladı. Bu sırada B.S., camdan komşusu Yıldırım ile erkek arkadaşına tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışmaya B.S.’nin oğlu Serdar Subaşı da dahil oldu. Serdar Subaşı, mutfaktan aldığı bıçakla sokağa çıktı. Burada tartışma kavgaya dönerken, Subaşı, Dilara Yıldırım ve Faruk B.’yi bıçakladı, otomobilinin lastiklerine de zarar verdi.

REKLAM

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Subaşı, jandarmaya teslim oldu. Yaralılardan Dilara Yıldırım kaldırıldığı Gökçebey Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Faruk B. ise Çaycuma Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

KÜFREDİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ Gözaltına alınan Serdar Subaşı’nın jandarmadaki ifadesinde, amacının öldürmek olmadığını bıçağı evden korkutmak için aldığını, annesine küfredilince de sinirlenip olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. Adliyeye sevk edilen Subaşı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. KARABÜK’TE TOPRAĞA VERİLECEK Dilara Yıldırım’ın bugün memleketi Karabük’ün Yenice ilçesi Kelemen köyünde ikindide toprağa verileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü! Haberi Görüntüle