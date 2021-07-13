"HAMİLELİK" İDDİALARI

Sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan çiftten Telkök'in paylaşımına bir takipçisi, "Neden acele bir şekilde evlendin, hamile misin?" şeklinde yorum yapmıştı.

"DURUMUNUZ İÇLER ACISI!"

Kullanıcının o yorumuna kayıtsız kalmayan ünlü oyuncu ise konuyla ilgili sessizliğini bozmuştu. Dilan Telkök, "Hamile kalmadan evlenmeme durumuna o kadar aşinasınız ki, iki kişinin sadece birbirini sevip, evlenmesine anlam yükleyemiyorsunuz. Durumunuzun bu kadar içler acısı olabileceğini hiç düşünmemiştim." ifadelerini kullanmıştı.