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Dilan Telkök ile Berkay Hardal düğün yaptı - Magazin haberleri

Dilan Telkök ile Berkay Hardal düğün yaptı

2019'da nikah masasına oturan Dilan Telkök-Berkay Hardal çifti, pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini dün akşam gerçekleştirdi. İkilinin mutlu günlerinden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı

13.07.2021 - 09:01 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • 'Meleklerin Aşkı' ve 'İstanbullu Gelin' adlı dizilerde rol alan oyuncu Berkay Hardal, meslektaşı Dilan Telkök ile 2019 yılında dünyaevine girmişti. Sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan çift, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı.

  • 2019'DA NİKAH, 2021'DE DÜĞÜN!

    Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan Hardal ile Telkök, pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini dün akşam gerçekleştirdi. Çifti mutlu günlerinde aileleri ve arkadaşları yalnız bırakmadı. İkilinin düğünlerinden renkli fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Takipçileri çifte çok sayıda "Mutluluklar" mesajları yağdırdı.

  • "HAMİLELİK" İDDİALARI

    Sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan çiftten Telkök'in paylaşımına bir takipçisi, "Neden acele bir şekilde evlendin, hamile misin?" şeklinde yorum yapmıştı.

    "DURUMUNUZ İÇLER ACISI!"

    Kullanıcının o yorumuna kayıtsız kalmayan ünlü oyuncu ise konuyla ilgili sessizliğini bozmuştu. Dilan Telkök, "Hamile kalmadan evlenmeme durumuna o kadar aşinasınız ki, iki kişinin sadece birbirini sevip, evlenmesine anlam yükleyemiyorsunuz. Durumunuzun bu kadar içler acısı olabileceğini hiç düşünmemiştim." ifadelerini kullanmıştı.

  • Onlar hayatlarının aşklarını bulup nikah masasına oturdu. Kimi meslektaşıyla, kimi de çocukluk aşkıyla evlendi ve hayatlarının en anlamlı birlikteliğine 'evet' dediler. İşte o çiftlerin en özel günlerinden fotoğraflar...

  • CEMİLE CANYURT - MERTKAN KAYA

    'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' kadrosunda yer alan Cemile Canyurt, geçtiğimiz sene sevgilisi Mertkan Kaya ile nikah masasına oturmuştu. Koronavirüs salgını nedeniyle tedbirli davranan çift, sade bir törenle mutluluğa 'Evet' demişti. Nikahta yakınları ile bir arada olamayan ikili, dün Bolu'da evledi.

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