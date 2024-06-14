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        Haberler Gündem Güncel Dilan Polat tahliye mi edilecek? | Son dakika haberleri

        Dilan Polat tahliye mi edilecek? Soruşturmada yeni gelişme

        İstanbul merkezli 6 ilde Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında, aralarında Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sıla Doğu'nun da bulunduğu 11 şüpheli tahliye edildi. Savcı, ilk kez Dilan Polat'ın da tahliye edilmesi talebinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 12:30 Güncelleme: 14.06.2024 - 12:31
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        Dilan Polat tahliye mi edilecek?
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        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında Dilan ve Engin Polat çiftinin de bulunduğu 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, sulh ceza hakimliği aylık tutukluluk incelemesi yaptı.

        Hakimlik, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmesine hükmetti.

        Hakimlik kararında, "dosyada bulunan mevcut delil durumu, delillerin bu şüpheliler açısından büyük ölçüde toplanmış olması, şüphelilerin eylem ağırlıkları ve yoğunlukları değerlendirildiğinde, tutuklulukta geçen süre, son olarak 11/04/2024 tarihli Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı İstanbul Sektörel 3. Denetim Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan aklama suçu incelemesi ve araştırma görevine dair ön değerlendirme raporu, şüpheliler hakkında yapılan soruşturma evrakı kapsamı değerlendirilmekle, bu aşamada tutukluluk halinin devamı halinde ölçülülük ilkesine aykırılık unsurunun gündeme gelebileceği" belirtildi.

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        Kararda, tutuklama tedbirinin istisnai bir düzenleme oluşu ve adli kontrol yükümlülükleri ile tutukluluktan hedeflenen amacın gerçekleştirilebileceği nazara alınarak, şüphelilerin ayrı ayrı tahliyelerine karar verildiği kaydedildi.

        Hakimlik, Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 5 şüphelinin ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        SAVCI DİLAN POLAT'IN TAHLİYESİNİ İSTEDİ

        Öte yandan tutukluluk incelemesi için görüşü sorulan soruşturma savcısının talebi ise dikkat çekti. Savcı Dilan Polat'ın da tahliye edilmesini istedi. Ancak Sulh Ceza Hakimliği, beklenen raporların henüz hazırlanmadığını belirterek savcının tahliye talebini reddetti.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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        Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

        Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

        Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

        Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

        Soruşturma kapsamında, Dilan Polat'ın 2019'da "şampiyonlar ligi" adıyla sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta yer alan bazı kişiler kimlikleri tespit edilip soruşturmaya dahil edilmiş, savcılık sosyal medya fenomeni olan bu kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmesini talep etmişti.

        Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman'a yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.

        Sulh ceza hakimliğince daha önce yapılan aylık tutukluluk incelemesinde ise 16 şüphelinin "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan tahliyesine karar verilmiş, "suç örgütü kurma ve üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından ise şüphelilerin tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti.

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        #Dilan Polat
        #engin polat
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