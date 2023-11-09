Dilan Polat olayından sonra gündeme geldi! Nevra Bilem'in altın dolu havuz keyfi dikkat çekti!
Sosyal medyada lüks hayatını paylaşan ve fenomen haline gelen Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde aralarında eşi Engin Polat, kardeşi Can Doğu, ablası Sıla Doğu'nun da olduğu 12 kişiyle birlikte tutuklanmıştı. Polat ailesinin olayından sonra fenomen Nevra Bilem'in de paylaşımları dikkat çekti.
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Dilan Polat-Engin Polat ve Özlem-Tayyar Öz, Şule Kayatürk ve Yasin Türk çiftlerinden sonra bu sefer gündeme Nevra Bilem ve eşi geldi. Lüks yaşantılarını sosyal medya hesaplarından yayınlayan çift mercek altına alındı.
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Nevra Bilem'in geçtiğimiz sene SHOW TV’de yayınlanan Aslı Hünel’in sunduğu Gelin Evi programına katıldığı biliniyor.
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Evli ve iki çocuk annesi olan Nevra Bilem'in sosyal medya hesabında 1.5 milyon takipçisi bulunuyor. Bilem, sık sık eşinin kendisine aldığı altınlarla videolar çekip paylaşıyor. Özellikle fenomen ismin eşinin kendisine, canı çektiği için külçe altın alması sosyal medyada gündem oldu.
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Profilinde sık sık altınlar ve paralarla paylaşım yapan Nevra Bilem'e sosyal medyadan "Araştırılması gerekiyor", "Bu paranın kaynağı nereden geliyor?" gibi tepkiler yağdı.
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Nevra Bilem'in havuzda altınlarla çektiği video da ortaya çıkan iddialardan sonra yeniden gündem oldu.
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