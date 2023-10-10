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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Ataşehir'de Dilan Polat'a ait polikliniğe silahlı saldırı düzenlendi - Güncel haberler

        Ataşehir'de Dilan Polat'a ait polikliniğe silahlı saldırı

        İstanbul Ataşehir'de Dilan Polat'a ait polikliniğe silahla ateş açıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda polikliniğin dış cephesine ve camlarına kurşun isabet etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 14:52 Güncelleme: 10.10.2023 - 14:55
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        Dilan Polat'a ait polikliniğe silahlı saldırı
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        Ataşehir'de sosyal medyada yayınladığı videolarla tanınan Dilan Polat´a ait polikliniğe kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gece saatlerinde silahla ateş açıldı.

        DHA'nın haberine göre ölen ya da yaralananın olmadığı olayda polikliniğin dış cephesine ve camlarına kurşun isabet etti.

        Olay, Ataşehir'de gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından, gece 04.00 sıralarında Dilan Polat´a ait polikliniğe silahla ateş açıldı. Polikliniğin dış cephesine çok sayıda kurşun isabet etti. Bazı camların kırıldığı ve kırılan camların siyah bir kaplamayla kapatıldığı görüldü.

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        Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde hareketliliğin olduğu ve olay yerindeki polis ekiplerinin çalışması görülüyor. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri arıyor.

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        #Dilan Polat
        #son dakika
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