İHA'nın haberine göre; Bodrum'daki bir beach'te sahne alan Dilan Çıtak Tatlıses, mayo ile sahneye çıktı. Yerli ve yabancı turistler söylediği şarkılarla coşturan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses’in “Haydi söyle” şarkısını da seslendirdi. Yüzlerce kişi Dilan Çıtak Tatlıses'in söylediği şarkılarla doyasıya bir gün yaşadı.

Sahne sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, "Bodrum’da 2. sahnemiz. Bu yıl fazla tercih etmedik Bodrum'da sahne almayı. Gece kulüplerinde ve beach kulüplerinde sahne almayı tercih etmedik. Yeni bir single hazırlıyoruz. O yüzden konserlere ağırlık vermek istedik. Bugün burada sahne aldım. Çıktığım mekanın sahibini kıramadım çünkü kuzenimin yeri. Güzel bir enerji oldu” ifadelerini kullandı.

Plaj sahnesi olunca mayoyla çıktığını da ifade eden Dilan Çıtak Tatlıses, “Plajda sahne alınca mayoyla çıktım. İdolüm Beyonce” dedi.

"Jennifer Lopez konserine gidecek misiniz?" sorusuna Dilan Çıtak, "Ya kulisi ya da sahneyi basacağım. Sahneye atlasam ne olur ki? O sahnedeyken sahneye atlasam 'Merhaba, ben Dilan' desem ne olur ki? Kulise gireceğim zaten ama sahneyi de basmayı düşünüyorum. Bayağıdır şov görmüyoruz, biraz şov izleyelim” şeklinde konuştu.

Senede 1 kere albüm çıkardığını ifade eden Çıtak, "Bizde çok insanlar ciddi yatırımlar yapıyorlar. O yatırımlar bazı insanlar hayallerinin üzerinde bir noktaya gelebiliyor. Tebrik etmek lazım, bunlar bence başarı. Darısı bizim başımıza. Yıllardır bu işe emek veriyorum. Bu beni motive ediyor. Herkes büyük konserler veriyor, bu bende motivasyon eksikliğine neden oluyor. Ben o yüzden senede bir albüm çıkarıyorum. İnşallah daha fazla albüm çıkarırım" dedi.