"EYLÜL AYINDA DÜĞÜN YAPACAĞIZ"

Kısmetse eylül ayında düğün yapacağız. İlk olarak benim bir albüm çalışmam var. Babam İbrahim Tatlıses'in şarkılarından oluşan bir albüm yapacağım. Yaklaşık 10 şarkı olacak ve hepsini ben okuyacağım. Çok heyecanlıyım.