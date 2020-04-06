Sevgilisi Levent Dörter’in ardından Dilan Çıtak Tatlıses de eklem ağrıları ve tat kaybı şikayetiyle hastaneye gitti. Tatlıses'in yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kötü haberi sosyal medya sayfasından duyuran Dilan Çıtak Tatlıses, “Eklem ağrıları tat ve duyu kaybı şikayetlerim üzerine yaptırmış olduğum covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır” dedi.

O İSİMLER DE KORONAVİRÜSE YAKALANDI