Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi Thor Saevarsson, gönlünü yine Türk kızına kaptırdı
Dilan Çiçek Deniz ile evlilik yolunda ilerlerken yollarını ayıran Thor Saevarsson, Hazal Çağlayan ile yeni bir aşka yelken açtı
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İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson, Dilan Çiçek Deniz ile iki yıl aşk yaşamış ve ünlü oyuncuya Boğaziçi'nde evlenme teklifinde bulunmuştu.
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Birbirlerinin aileleriyle tanışan ikilinin nikâh masasına oturması beklenirken Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson, yollarını ayırmıştı.
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GÖNLÜNÜ YİNE BİR TÜRK KIZINA KAPTIRDI
Dilan Çiçek Deniz'den ayrıldıktan sonra İstanbul ile bağını koparmayan Thor Saevarsson, yine bir Türk kızına aşık oldu.
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Yeni bir aşka yelken açan Thor Saevarsson, Hazal Çağlayan ile birlikteliğini sosyal medya üzerinden ilan etti.
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Thor Saevarsson, Hazal Çağlayan ile öpüşürken çekilen bu fotoğrafı yayımladı.
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Öte yandan Dilan Çiçek Deniz de bir süredir Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşıyor.
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