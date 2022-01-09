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Dilan Çiçek Deniz'in -11 derecede havuz keyfi

Geçen ay yönetmen Thor Saevarsson'ın evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren Dilan Çiçek Deniz, soluğu İzlanda'da almıştı. -11 derece havuza giren Deniz, o anları da takipçileriyle paylaştı

09.01.2022 - 17:29 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan geçen ay sürpriz bir evlilik teklifi almıştı. Deniz, sevgilisine Boğaz Köprüsü'nde "Evet" yanıtını vermişti.

  • "HALA ŞOKTAYIM!"

    Evlilik teklifi sonrası Arnavutköy'deki bir mekanda kutlama yemeği gerçekleştiren çiftten oyuncu, "Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hala şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya'da, onun Avrupa'da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış." şeklinde konuşmuştu.

  • "KAYINPEDER!"

    Daha sonra ile İzlanda'ya gidip, Thor Saevarsson'ın ailesiyle tanışan Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinin babasıyla birlikte çekildiği fotoğrafı, "Hanımlar, beyler; kayınpeder!" notuyla yayınlamıştı.

  • -11 DERECEDE HAVUZA GİRDİ
     
    Daha sonra İzlanda'da tatil yapan 26 yaşındaki Deniz, -11 derecede havuz keyfi yaptı. Verdiği pozları sosyal medya hesabından da paylaşan ünlü oyuncunun bu karesi kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

  • SÜRPRİZ AŞK

    Dilan Çiçek Deniz, yaklaşık 8 ay birliktelik yaşadığı Alihan Aloğlu ile ayrılık kararı almıştı. Biten ilişkisinin ardından ünlü oyuncunun, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

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