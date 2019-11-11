Fashion Film Festival Istanbul, bu yıl önceki akşam gerçekleşen ödül töreninde tam 6 farklı kategoride ödül dağıttı. Moda editörleri, influencerlar, oyuncular, tasarımcılar ve festival direktörleri gibi farklı disiplinlerden önemli ve dünyaca ünlü isimleri bir araya getiren olan uluslararası jüri, festivalde En İyi Moda Filmi, En İyi Türk Moda Filmi, En İyi Müzik Videosu, En İyi Makyaj ve En İyi Saç Tasarımı ödüllerinin sahiplerini belirledi.