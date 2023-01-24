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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Dila isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda öne çıkan arama konularından birisidir.

DİLA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Dila ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Dila adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Dila isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

DİLA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Dila ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

İçten, gönülden seven.

“Ey gönül” anlamında kullanılan bir ad.

Kalp, can, vicdan.

DİLA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Dila ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Dila adını koymak caizdir.

DİLA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Dila ismini kullanan 9.525 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Dila ismini kullanan 2.107 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Dila ismini kullanan 573 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Dila ismini kullanan 689 kişi bulunmaktadır.

DİLA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Dila ismindekiler maddi olarak; para yönetimi, para biriktirme gibi konularda oldukça iyidir. Bu özelliği onu finans, banka, borsa gibi işlerde öne çıkarabilir. Finans konusundaki başarısı sayesinde yaptığı işte önemli bir yere gelebilir veya kendi işini kurarak başarılı olabilir. Maddi konfora düşkündür, bunu abarttığı takdirde sorun yaşamaya başlar. Organizasyon ve yönetim becerisi oldukça gelişmiştir.

Pozitif tarafları: Hırslı, hedef odaklı.

Negatif tarafları: Aşırı maddiyatçılık, aşırı hırs.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk