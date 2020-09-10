Ağız mukozasında yaşanan ve glosodini hastalığı (dil yanması) rahatsızlık veren ciddi bir durumdur. Zarın üzerinde yanma, ağrı ve kaşınma meydana gelmektedir.
Dil Yanması Neden Oluşur?
Dil yanması daha çok vitamin eksiklikleri nedeni ile ortaya çıkmaktadır.
B12 vitamini eksikliği kansızlığı tetikleyen bir durum yaratır. Bunun yanında dil de yanmalara da neden olmaktadır. Hayvansal gıdalarda bulunan B12 ekonomik nedenlerle tüketemeyen kişilerde dil yanması fazla görülür. B12 eksikliğini gidermek dil yanmalarına da fayda sağlayacaktır.
B12 vitamini bağışıklık sisteminin güçlenmesine, büyüme ve gelişmeye ve besinleri enerjiye çevirmede yardımcı olan önemli vitaminlerden birisidir. Ispanak, kırmızı et, yumurta sarısı ve tavuk gibi gıdalarda bulunan B2 vitamini eksikliği dilde yanma, kızarıklık, ağrı ve ağız çevresinde acı olmasına neden olmaktadır.
B6 vitaminin eksikliği pek rastlanmasa da olması halinde dilde yanmaya etkili olmaktadır.
Protez kullanan kişilerde, bazen sürtünmelerden dolayı dilde tahriş olma ve yanma yapabilmektedir.
Fazla sigara içmek dil üstünde tahriş yaratır ve yanma yapabilir.
Asitli ve tuzlu aşırı gıdalar tüketmek de yanmaya neden olabilmektedir.
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