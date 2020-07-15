Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Dünya Obezite Federasyonu’nun Covid-19 pandemisinin obez hastalara etkisi konusundaki açıklaması şöyle; Karantinada yaşamak hareketsizliğe neden olup yeme alışkanlıklarını etkiliyor. Buna neden olarak evde kalma süresinde yaşanan artışın getirdiği psikoloji, fazla kalori alımı ve hareketsizliğin toplum genelinde yarattığı değişim gösteriliyor. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Öğretim Üyesi ve Türkiye Diyabet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selçuk Dağdelen, bu süreçte birçok bireyde ayda yaklaşık en az yüzde 1 kilo alımı gözlendiğini, 3 ay içinde ise yaklaşık yüzde 3-5 civarında bir kilo artışı olacağının öngörüldüğünü söylüyor.

DİYABET VE TANSİYON HASTALARI DİKKAT!

Uzmanlar, pandemide okula gidemeyen çocuk ve gençlerin de hareketsiz kaldığına dikkat çekerek, bu durumun çocukluk çağı obezitesini artırabileceğini belirtiyor. Pandemi sürecinde kilo alımı, özellikle diyabet ve tansiyon hastalarında şeker ve tansiyonun yüksek gitmesine neden olabileceği için Covid-19 hastalığının ağır geçirilme riskini artırabiliyor. Yüzde 5 kilo artışının diyabet hastalarında kan şekerinde yüzde 50, kan basıncında 20 mmHg, kolesterol düzeyinde yüzde 10, kan yağlarında ise yüzde 30 artışa neden olabildiği ve kişilerin kalp - damar hastalığı riskini artırabileceği belirtiliyor.

OBEZ HASTALARIN HASTALIĞI AĞIR GEÇİRME RİSKLERİ 3 KAT ARTIYOR

Prof. Dr. Selçuk Dağdelen, “Obezite tek başına, Covid-19 kapma riskini arttıran bir faktör olmadığı için obez hastalarımızın kendilerini bu salgından korumak için alması gereken farklı bir önlem söz konusu değil. Herkes nasıl korunuyorsa onlar da aynı tedbirlere başvurabilirler” diyor ve devam ediyor; “Fakat hem Çin hem de Batı ülkelerinde şunu görüyoruz: Eğer Covid -19 enfeksiyonuna yakalan kişilerin obezitesi varsa, hastalığı ağır geçirme riski yaklaşık 3 kat artıyor ve bu durumda hem hastaneye hem de yoğun bakım servislerine yatırılma ihtiyacı daha yüksek oluyor. İngiltere’de yoğun bakımda izlenen Covid 19 hastalarının yaklaşık % 40’ının, ABD’de hastaneye yatırılarak izlenen vakaların ise yarısının obezitesi olan hastalar oluşu çok dikkat çekici” diyor. Bunun nedenini net açıklayabilmek mümkün olmasa da araştırmalar devam ediyor ve konuyla ilgili bazı tahminlerde bulunuluyor. Bu tahminlerden birinin obezitenin diyabetle birlikte görülme olasılığı yüksek bir hastalık oluşu olarak yapılıyor. Diğeri, zeminde Covid -19 öncesinde dahi bedenin iltihabi reaksiyonlara yatkınlığı olarak gösteriliyor. Obezitenin şiddeti arttıkça solunum güçlüğü olasılığı yüksek bir hastalık olması da bir etken olarak görülüyor. Bu olası mekanizmaların her biri ya da hepsinin bu farklı gidişe katkıda bulunuyor olabileceği düşünülüyor.