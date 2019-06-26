Dikkat ve zeka gelişimi için neler yapılmalı?

Uzman Psikolojik Danışman Mehmet Hilmi Eren, “Ev okulu sisteminin ana eğitimin yanında alternatif sistemlerden biri haline gelmesi gerekiyor, ilk olarak ailelere evde eğitim bilincinin verilmesi lazım. Okul ve öğretmen var diye evde eğitimi ihmal edemezsiniz, çünkü ev eğitimin merkezi. Bu nedenle ailelerin okuldaki aktiviteleri evde de desteklemesi şart” diyerek, önerilerde bulundu.

* Çocukların sorularını anında cevaplamaktansa onların cevapları bulmasını sağlayın. Sence nasıl, sen olsaydın ne yapardın, hadi bir düşün bakalım gibi yönergelerle çocuklarınızı düşünmeye sevk edin.

* Şu cümleleri evlerde asla kullanmamaya dikkat edin; “Hayal kurma, gerçekçi ol, ayakların yere bassın, bulutların üstünde uçma, icat çıkarma.” Çocuklarımızın üretken katkı sağlayan bireyler olmasını istiyorsak, eski köye yeni adetler getirmeleri, hayal kurmaları ve icat çıkarmaları gerekiyor.

* Çocuk daha anne karnındayken onunla konuşmaya başlayın. Çocuk anne ve babanın sesini duymalı ve tanımalı. Anne karnında ve bebekliğinde sözel ve fiziksel temasa ne kadar çok maruz kalırsa zihinsel gelişimi o kadar desteklenmiş olur.

* Çocuk yürümeye başladığında ondan bir şey talep ederken “şunu ver” yerine daha detaylı bilgiler verilmeli. “Mutfaktaki granit tezgâhın üzerindeki kırmızı kapaklı plastik şişeyi getir” demeliyiz. Böylece yeni kelimeleri iletişim sürecinde daha hızlı öğrenir. Çünkü sözcük dağarcığı zekâ ile doğru orantılıdır.

* Oyuncaklardan ziyade zeka ve akıl oyunları oynanmalı. 4-5 aylık bir süreçte haftada 4 saatlik zeka ve akıl oyunları çalışmasıyla çocukların zeka skorlarında 10 puana kadar artış gözlemlenebiliyor.

* Çocuk uyumadan önce bir gün anne bir gün baba mutlaka masal ve hikâye okumalı. Hatta hikâyeler yarıda kesilip şimdi ne olacak sence, sen masal kahramanının yerinde olsaydın değişik farklı neler yapardın gibi sorular sorulmalı.

* Oyuncaklar ile boyutuna ve rengine göre sıralama ve sınıflandırma çalışmaları yaptırılabilir. Çünkü beynimiz kategorize etme becerisi ile çalışır. SCAMPER, Altı Şapkalı Düşünme Tekniği gibi yöntemlerin evlerde keyifli şekilde uygulanabileceği unutulmamalı.

* Materyalleri asıl amaçları dışında nasıl kullanabilecekleri ile ilgili çalışmalar yapılmalı. Mesela kalemin asıl amacı yazmak. Çocuğa “Bu kalem ile ne yapılabilir” diye sorun. Çocuk bu soru üzerine; toka yerine, cetvel olarak, stres atma aracı gibi şeyleri ne kadar çok söylerse o kadar güzeldir. Ancak kalemlerle bir şeyler yapmayı mesela kalemlerden geometrik şekiller üretmeyi söyleyebiliyorsa bu daha da güzeldir. Ulaşılmasını beklediğimiz nokta ise kalemlerle başka nesneleri bir araya getirerek yeni bir nesneden bahsedebilmesidir; Kalemin içini boşaltıp içine cıva doldurup etrafını mıknatısla kaplayıp şunları şunları ekleyerek yeni bir şey ortaya çıkarabilirim demesidir. Bu tür cevaplar veren çocuklara özellikle dikkat edilmeli. Biz buna üretkenlik diyoruz.