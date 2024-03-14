Meteoroloji açıkladı! Türkiye sağanak yağışların etkisi altında...
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Güneydoğu Anadolu dışında Türkiye'nin tamamı sağanak yağışların etkisi altında. Yağışların; Edirne, Bursa ile kıyı Ege ve Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenirken, Doğu Anadolu'da kuvvetli lodos var. Bölgede çığ tehlikesine karşı da uyarı yapıldı
Giriş: 14.03.2024 - 07:31 Güncelleme: 14.03.2024 - 07:31
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
REKLAM
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ