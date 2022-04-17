Dikkat! İstanbul'da bu yollar kapalı

İstanbul'da kapalı olan yollar son dakika: 57'inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle bu yollar kapalı

DHA

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı bugün koşulacak. Gerçekleştirilecek bisiklet turu öncesinde, saat 06.00 itibariyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Trafik ekipleri tarafından araç geçişine kapanan yollarda, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Avrupa Yakası'nda Kennedy Caddesi, Reşadiye Caddesi, Galata Köprüsü, Sarıyer ve Beyoğlu'nda belirli güzergahlar ile Dolmabahçe ve Çırağan yolu çift yönlü trafiğe kapatılırken, Anadolu yakasında ise Üsküdar-Harem Sahil yolu, Bağdat Caddesi ve bazı yan yollar kapalı olacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Avrasya Tüneli ise bisiklet konvoyunun yaklaşmasına 15 dakika kala trafiğe kapatılacak.

O YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, bugün İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:

FATİH BÖLGESİ

-Sahil Kennedy Cadde Samatya Sirkeci Arası Çift Yönlü

-Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi

-Atatürk Bulvarı Yenikapı İstikameti

-Kadir Has Caddesi

-Abdülezelpaşa Caddesi

-Ragıp Gümüşpala Caddesi

-Galata Köprüsü

-Reşadiye Caddesi.

Kapanacak yollara çıkan cadde ve sokaklar kesişim noktalarından araç trafiğine kapatılacak.

Alternatif Yollar:

-Fevzipaşa Caddesi

-Balat Yolu

-Cemil Birsel Caddesi

-Vatan Caddesi

-Millet Caddesi

-Atatürk Bulvarı Taksim İstikameti

-Avrasya Tünel Avrupa-Asya İstikameti

BEYOĞLU, BEŞİKTAŞ, ŞİŞLİ VE SARIYER BÖLGELERİ

-Beyoğlu-Sıraselviler Caddesi İle Kazancı Yokuşu Kesişimi Akm İstikameti

-Beyoğlu-Tak-İ Zafer Caddesi

-Beyoğlu-İnönü Caddesi

-Beyoğlu-Mete Caddesi Gidiş Ve Geliş

-Beyoğlu-Taşkışla Caddesi Mete Caddesi Çıkışı

-Beyoğlu-Askerocağı Caddesi

-Beşiktaş-Dolmabahçe Gazhane Caddesi

-Şişli-Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi

-Beşiktaş-Dolmabahçe Tüneli Gidiş Ve Gelişi

-Beşiktaş-Kadırgalar Caddesi

-Beşiktaş-Meclisi Mebusan Caddesi Gidiş Ve Geliş

-Beyoğlu-Kemeraltı Caddesi Gidiş Ve Geliş

-Beyoğlu-Necatibey Caddesi

-Beyoğlu-Tershane Caddesi Karaköy İstikameti

-Beşiktaş-Dolmabahçe Caddesi Gidiş Ve Geliş

-Beşiktaş-Beşiktaş Caddesi Çırağan Caddesi İstikameti

-Beşiktaş-Cezayir Caddesi Beşiktaş Caddesi Çıkışı

-Beşiktaş-Çırağan Caddesi Gidiş Ve Geliş

-Beşiktaş-Palanga Caddesi

-Beşiktaş-Muallim Naci Caddesi

-Beşiktaş-Kuruçeşme Caddesi Eski Divan Kavşak Arası Gidiş Ve Geliş

-Beşiktaş-Kuruçeşme Caddesi Bebek Arnavutköy Caddesi Bebek İstikameti

-Beşiktaş-Cevdet Paşa Caddesi

-Sarıyer-Yahya Kemal Caddesi

-Sarıyer-Balta Limanı Hisar Caddesi

-Sarıyer-Balta Limanı Çayır Caddesi Sakıp Sabancı Caddesi Katılım

-Sarıyer-Sakıp Sabancı Caddesi

-Sarıyer-Katar Caddesi Büyükdere Caddesi İstikameti

-Sarıyer-Sarıyer Caddesi Katar Caddesi İstikameti

-Sarıyer-Büyükdere Caddesi Aytekin Kotil Varyant İnişi Beşiktaş İstikameti

-Beyoğlu-Evliya Çelebi Caddesi Refik Saydam Caddesi Katılım İstikameti

-Beyoğlu-Refik Saydam Caddesi Turabi Baba Caddesi Kavşağından Unkapanı İstikameti

Alternatif Yollar:

-Refik Saydam Caddesi Taksim İstikameti

-Tarlabaşı Bulvarı

-Cumhuriyet Caddesi

-Taşkışla Caddesi

-Barbaros Bulvarı

-Adnan Saygun Caddesi

-Süleyman Seba Caddesi

-Dereboyu Caddesi

-Portakal Yokuşu Caddesi

-Sekbanlar Sokak

-İnşirah Sokak

-Küçük Bebek Caddesi

-Köybaşı Caddesi

-Eski Büyükdere Caddesi

ÜSKÜDAR, KADIKÖY VE MALTEPE BÖLGELERİ

Üsküdar: Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokaktan itibaren, Abdullahağa Cadde, Kuzguncuk Çarşı Cadde, Paşalimanı cadde gidişli gelişli olarak trafiğe kapatılacaktır. Üsküdar-Harem sahil yolunun Üsküdar Meydan ile Harem Otogarı arası Kadıköy istikameti trafiğe kapatılacak olup, Üsküdar istikameti trafiğe açık olacaktır. D-100 Karayolu Ankara istikameti Harem İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı arası, İstanbul istikameti Uzunçayır Köprülü Kavşağı İle Avrasya Tüneli girişi arası kapalı olacaktır.

Kadıköy: Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ile Uzunçayır Köprülü Kavşağı her iki istikamet, Taşköprü Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Çetin Emeç Bulvarı ve Bağdat Caddesi trafiğe kapalı olacaktır.

Maltepe: Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikameti Küçükyalı Evlendirme Dairesi önünden Bağdat Caddesi girişine kadar olan kısım trafiğe kapatılacaktır.

Alternatif Yollar:

-Beylerbeyi istikametinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametini kullanacak sürücüler Beybostanı Sokağı kullanabilir.

-Üsküdar sahil yolunu kullanacak sürücüler, Hakimiyet-i Milliye Caddesi ve O-1 Bağlantı yolunu kullanabilir.

-D-100 Karayolu üzerinden Kadıköy istikametini kullanacak sürücüler, Göztepe Köprüsü'nü kullanabilir.

-Taşköprü Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Bağdat Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı'nı kullanacak sürücüler, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve D100 Karayolunu Kullanabilir.

ÇEVRE YOLLARI

Çevre Trafik Ekipler Amirliği (Kapama saati: 08.30))

- D-100 Karayolu güney yol Levent - Sarıyer ayrımları (D-100 güney yoldan gelerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne gitmek isteyen araçlar Sarıyer - Levent ayrımlarından Büyükdere Caddesi'ne yönlendirilecek.)

- Sait Çiftçi katılım

Alternatif Yollar:

-Büyükdere Caddesi

- Yavuz Sultan Selim Köprüsü

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE AVRASYA TÜNELİ

Bisiklet konvoyu yaklaştığında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli 15 dakika kala kapatılacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kapama Saati 08.30

1. Balmumcu Ayrım (Esentepe Mevkii)

2. Sait Çiftçi Katılım

Avrasya Tüneli Kapama Saati 09.45

1. Uzunçayır Köprülü Kavşak

2. O-1 bağlantı yolundan Acıbadem Harem istikameti

3. Üsküdar Çeçen Sokak'tan D-100 katılım

4. Acıbadem'den D-100 Kuzey Katılım

5. Koşuyolu'ndan Avrasya Tüneli'ne giriş